Opel fährt weiter in Gewinnspur

Rüsselsheim Zwei Jahre nach der Übernahme durch den Peugeot-Hersteller PSA geht es bei Opel bergauf. „Unser Comeback ist gut gelungen. Wir wachsen profitabel und nachhaltig“, erklärte Opel-Chef Michael Lohscheller am Mittwoch. Opel trug im ersten Halbjahr mit rund 700 Millionen Euro zum Betriebsergebnis des PSA-Konzerns bei, das war gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 40 Prozent. Aus der Gewinnzahl sind neben Zinsen und Steuern die Einmalkosten etwa für Abfindungen an ausscheidende Mitarbeiter herausgerechnet. Opel sei auch nach Abzug der Aufwendungen für den Unternehmensumbau hoch profitabel, so Lohscheller.