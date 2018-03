Verband für Tiernahrung 100 Jahre alt

Sage Der Deutsche Verband Tiernahrung (DVT) mit seinen 309 Unternehmen besteht 100 Jahre. Stärkste Gruppe der Interessenvertretung ist der DVT-Regionalverband Nord, der am Donnerstag in Sage (Kreis Oldenburg) getagt hat. Die 99 Betriebe aus Niedersachsen und Bremen produzieren 45 Prozent des Mischfutters in Deutschland.

Heute sei der Verband auch als Ansprechpartner für die Politik „unverzichtbar“, meinte DVT-Präsident Jan Lahde vor etwa 100 Verbandsvertretern und Gästen. Futtermittel seien „Teil der Lösung, auch wenn es um eine Optimierung im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit und die Erfüllung der gesellschaftlichen Anforderungen zur Ernährung geht“.

In der Regionalgruppe gab es einen Wechsel beim Vorsitz. Da sich Bernd Neteler als Geschäftsführer beim Mischfutterhersteller Wulfa-Mast (Dinklage) verabschiedete und künftig bei der Tierzucht Gut Losten GmbH arbeiten wird, wurde Cord Schiplage zum Verbandsvorsitzenden gewählt. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied der GS Agri (Schneiderkrug).