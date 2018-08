Anti-Atom-Treck durch Niedersachsen

Salzgitter Bürgerinitiativen und Gewerkschaften planen einen bunten Anti-Atom-Treck durch das südöstliche Niedersachsen. Am 20. Oktober wollen sie mit Traktoren, Bauwagen und Fahrrädern vom Sitz des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter zur Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) in Peine ziehen. Die Protestaktion richte sich gegen den Bau des Atommüllendlagers Schacht Konrad in Salzgitter. Gleichzeitig werde eine zügige Räumung des Atommülllagers Asse im Kreis Wolfenbüttel angemahnt.