Bundesamt prüft Radioaktivität des Trinkwassers

Salzgitter Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) lässt aktuelle Daten zur Radioaktivität im Trinkwasser auswerten. Die Belastung des Wassers in Deutschlands gelte insgesamt zwar als gering, teilte die in Salzgitter ansässige Behörde am Montag mit. Mit den neuen Forschungen solle aber ermittelt werden, ob es Ausnahmen in bestimmten Regionen gebe, die spezielle Schutzmaßnahmen erforderten. Im Auftrag des BfS soll die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) die Daten von rund 15 000 Wasserversorgungsanlagen abfragen und auswerten.