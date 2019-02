Salzgitter /Georgsmarienhütte Im Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall die Beschäftigten auch in Niedersachsen zu Warnstreiks aufgerufen. Zum Auftakt an diesem Donnerstag sei ein Aktionstag in Salzgitter geplant, teilte die Gewerkschaft mit. Im Raum Osnabrück seien die Beschäftigten u.a. der Georgsmarienhütte für Freitag zum Warnstreik aufgerufen.