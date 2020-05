VW: Mehr Geld für Batteriezellfabrik

Salzgitter Der VW-Konzern hat die Planung für seine Batteriezellfabrik in Salzgitter konkretisiert und die Finanzierung noch einmal aufgestockt. In das Werk, in dem ein Joint-Venture mit dem schwedischen Partner Northvolt ab Anfang 2024 Zellen für E-Autos­ fertigen soll, steckt Volkswagen weitere 450 Millionen Euro. Bisher war insgesamt gut eine Milliarde Euro für das Projekt vorgesehen.