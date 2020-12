Klima: Geld für sauberen Stahl aus Salzgitter

Oldenburg

Pflegeheime in Oldenburg Wie auch in Corona-Zeiten Weihnachtsstimmung aufkommt

In den Pflegeheimen werden die Räume geschmückt und die Bewohner basteln gemeinsam – diesmal in kleineren Gruppen. Der Zusammenhalt ist groß, doch eine Corona-Einschränkung trifft sie in der Weihnachtszeit besonders hart.