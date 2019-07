Fahrdienst Uber streicht Stellen

San Francisco Der Fahrdienst-Vermittler Uber streicht rund 400 Jobs im Marketing – das ist in etwa jede dritte Stelle in dem Bereich. Der Abbau wurde nach Informationen der Agentur dpa in einer internen Mitteilung mit einer Neuordnung des Marketing-Teams begründet. Uber hat nach jüngsten Angaben rund 24 500 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon in den USA. Uber schreibt weiterhin Verluste und hatte vor rund zwei Monaten einen Börsengang mit enttäuschender Kursentwicklung hingelegt.