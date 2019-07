San Francisco Eine geringere Strafe für Bayer in einem Glyphosat-Prozess in den USA lässt die Leverkusener nur bedingt aufatmen. Zwar reduzierte ein US-Richter den von Geschworenen geforderten Schadenersatz jetzt um rund 55 Millionen US-Dollar auf etwas mehr als 25 Millionen Dollar. Am grundsätzlichen Problem für Bayer ändert das aber wenig.

Bayer und der 2018 gekaufte Saatgutriese Monsanto sind in den USA weiter mit mehr als 13 400 Klagen wegen möglicher Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter konfrontiert. Und die aktuelle Entscheidung des Richters Vince Chhabria wird die Kläger und ihre Anwälte kaum entmutigen. „Auf Basis der im Prozess vorgelegten Beweise, verdient Monsanto eine Bestrafung“, schrieb Chhabria. Die Beweise unterstützten die Schlussfolgerung der Geschworenen, dass Monsanto mehr auf ein Herunterspielen von Sicherheitsbedenken bedacht gewesen sei, als auf die Sicherheit des Produktes.

Der Analyst Michael Leacock vom Investmenthaus Mainfirst sieht eine Crux für Bayer. So könne der Konzern weiter offenbar nicht beweisen, dass Glyphosat sicher sei, was im Umkehrschluss Geschworene zur Annahme verleiten könnte, dass das Produkt unsicher sei.