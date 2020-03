Oldenburg

Nach Mord An 88-Jähriger Polizei nimmt 20-Jährigen Oldenburger fest

Nach dem Mord an einer 88-jährigen Frau in Oldenburg geriet schnell ein junger Deutscher in den Fokus der Fahnder. Am Dienstagabend wurde er festgenommen, er soll noch im Laufe des Mittwochs dem Richter vorgeführt werden.