Snapchat: Ausblick verhalten

Santa Monica Die Foto-App Snapchat hat im vergangenen Quartal mehr Nutzer als erwartet hinzugewonnen, Anleger aber mit einem verhaltenen Geschäftsausblick enttäuscht. In den drei Monaten bis Ende September stieg die Zahl der täglich aktiven Nutzer im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 210 Millionen. Auch der Umsatz legte mit einem fünfzigprozentigen Plus auf 446 Millionen Dollar (401 Mio. Euro) überraschend kräftig zu. Zwar fiel unter dem Strich ein Verlust in Höhe von 98 Millionen Dollar an, im Vorjahreszeitraum waren es allerdings noch 227 Millionen gewesen.