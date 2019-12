Mehr als 200 000 Verträge gekündigt

Schondorf Am Ammersee Für Prämiensparer in Deutschland ist 2019 nach einer Übersicht des Verbraucherportals biallo.de kein gutes Jahr gewesen. Allein in diesem Jahr seien bisher mehr als 200 000 Sparkassenkunden aus ihren Sparverträgen gedrängt worden, geht aus einer Auswertung unter knapp 1300 Banken und Sparkassen hervor. Dabei handelt es sich um lu­krative Sparverträge ohne feste Laufzeit, die nach 15 Jahren die Höchstverzinsung erreicht haben. Die meisten Kündigungen gab es in Bayern. Im Freistaat hätten 34 Sparkassen Prämiensparverträge gekündigt. Es folgten Niedersachsen (13) und Nordrhein-Westfalen (7).