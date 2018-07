Nordfrost investiert auf Zechenareal in Herne

Schortens /Herne Der Tiefkühllogistiker Nordfrost (Schortens) siedelt sich auf einem ehemaligen Zechengelände in Herne an. Die damalige Bergwerksfläche „Unser Fritz“, im äußersten Nordwesten des Stadtgebiets und direkt an der Autobahn 42 gelegen, werde in Zukunft der größte Standort (von 37) des international agierenden Unternehmens sein, kündigte die Geschäftsführung an. Im Endausbau sei eine überbaute Fläche von gut 34 000 Quadratmetern geplant.

Ein Lagerbereich mit Verschieberegalanlagen solle bereits im November 2019 in Betrieb gehen, ein für Nordfrost neuartiges Hochregallager mit vollautomatischer Kommissionierung soll im Oktober 2020 folgen. Die Gesamtinvestitionssumme einschließlich Grundstück belaufe sich auf rund € 110 Millionen Euro für den ersten Bauabschnitt, erläuterte Firmenchef Horst Bartels.