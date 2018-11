Nordfrost baut groß in Herne

Schortens /Herne Nun geht es los: Nordfrost aus Schortens hat in Herne mit dem Bau eines neuen, hochmodernen Logistikzentrums begonnen. Der Nordfrost-Gründer und Chef Horst Bartels setzte auf dem zehn Hektar großen Gelände vor zahlreichen Gästen den „ersten Spatenstich“. Die Stadt freue sich auf 200 neue Arbeitsplätze, erklärte Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda.

Nordfrost ist bereits an 40 Standorten bundesweit vertreten. Man sei Marktführer in der Tiefkühllogistik mit einem Marktanteil von aktuell 32 Prozent an den deutschen Tiefkühllagerkapazitäten. In Herne siedelt man sich auf der damaligen Bergwerksfläche „Unser Fritz“ an, die verkehrsgünstig direkt an der A42 gelegen ist. Hier entstehe ein Kühllogistikzentrum, das im Endausbau auf einer überbauten Fläche von gut 34 000 qm über eine Lagerkapazität von 90 000 Stellplätzen verfüge, erläuterte Bartels. „Dies wird das größte Tiefkühlhaus Deutschlands, und mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad.“