Schortens /München Der Online-Handelsriese Amazon treibt seinen Expansionskurs im Nordwesten voran. Nachdem das Unternehmen im Herbst 2019 bereits neue Verteilzentren in Cloppenburg und Bremen in Betrieb genommen hat und ein großes Logistikzentrum in Achim plant, soll nun ein weiteres Verteilzentrum in Schortens (Kreis Friesland) hinzukommen.

Wie der Zweckverband Jade-Weser-Park am Dienstag mitteilte, hat der Projektentwickler Panattoni Europe ein 6,3 Hektar großes Grundstück in dem interkommunalen Gewerbegebiet in Schortens erworben. Aktuell liefen die Arbeiten zur Vorbereitung des Baufeldes. Voraussichtlicher Nutzer der geplanten 7000 Quadratmeter großen Logistikimmobilie soll demnach Amazon sein. Mindestens 100 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Gerhard Böhling, Vorsitzender des Zweckverbands und Bürgermeister von Schortens, sprach von einem „schönen Signal für die gesamte Region“.

Eine Amazon-Sprecherin in München bestätigte entsprechende Pläne. „Wir prüfen derzeit die Möglichkeit, ein Verteilzentrum in Schortens (Jade-Weser-Park) zu eröffnen“, sagte sie der NWZam Dienstag. Weitere Details wollte der Konzern nicht nennen.

Von Verteilzentren bedient der Online-Händler Amazon die sogenannte letzte Meile, üblicherweise einen Radius von etwa 50 bis 60 Kilometern. Die fertigen Pakete werden aus einem der großen Logistikzentren angeliefert. In den Verteilzentren werden sie sortiert, eingescannt und für die Auslieferungstouren zusammengestellt. Zu den Kunden gebracht werden die Pakete mit Lieferfahrzeugen, wobei die Fahrer üblicherweise Mitarbeiter von Fremdfirmen sind, die Amazon engagiert.