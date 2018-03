Schuhe im vergangenen Jahr teurer geworden

Die Schuhpreise sind in Deutschland im vergangenen Jahr gestiegen. Während sich die Erzeugerpreise im Durchschnitt um ein Prozent erhöhten, legten die Preise für Verbraucher im Durchschnitt um 2,3 Prozent zu, teilte der Bundesverband der Schuh- und Lederwarenindustrie (HDS) am Montag mit. Der Umsatz der Hersteller stieg im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Ausbleibende Kunden in den Innenstädten setzen derweil vor allem kleine Schuhläden zunehmend unter Druck. Laut Bundesverband des deutschen Schuheinzelhandels (BDSE) verzeichneten fast zwei von drei Händlern (63 Prozent) eine gesunkene Kundenfrequenz. dpa-BILD: