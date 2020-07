Touristik: Grüne wollen Wechsel in Kreuzschifffahrt

Schwerin Die Grünen dringen beim Neustart des Kreuzfahrt-Tourismus auf einen grundlegenden Kurswechsel der Branche. „Weniger und sauberer – das muss die Devise werden“, heißt es in einem Positionspapier der Grünen-Bundestagsfraktion.

Darin prangern Claudia Müller, Markus Tressel und Stefan Schmidt als Sprecher für maritime Wirtschaft, Tourismus und Kommunalfinanzen das über Jahre hinweg ungebremste Wachstum wegen immer größerer Schiffen, hoher Umweltbelastungen, schlechter Entlohnung und Steuerflucht in sogenannte Offshore-Paradiese an.

In Deutschland wollen Reedereien das Geschäft wieder aufnehmen, zunächst mit Reisen ohne Landgänge. So wird Tui Cruises am 24. Juli von Hamburg aus zur ersten Kurzkreuzfahrt Richtung Norwegen starten. Hapag-Lloyd Cruises legt am 31. Juli von Hamburg in Richtung Dänische Südsee ab, und Aida wird am 5. August von Hamburg aus in der Nordsee unterwegs sein.

„Zum Saisonstart erwarte ich, dass die Kreuzschifffahrt mehr Nachhaltigkeit kontinuierlich umsetzt und nicht wieder nur Änderungen ankündigt“, so die Stralsunder Bundestagsabgeordnete Claudia Müller. Nur mit fairen Arbeitsbedingungen, sauberen Schiffsantrieben und wirtschaftlicher Transparenz könne verlorene Akzeptanz zurückerlangt werden.

„Für das bisherige steile Wachstum der Kreuzfahrtbranche wurde in der Vergangenheit ein zu hoher sozialer und ökologischer Preis bezahlt“, kritisierte Stefan Schmidt aus Bayern.