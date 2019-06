RWG mit Standort am C-Port

Sedelsberg /Westerstede Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-OstFriesland eG (RWG) wird sich auf dem C-Port-Gelände am Küstenkanal in Sedelsberg ansiedeln. Geplant sind zunächst eine Schiffsannahme, eine Halle für Düngemittel, eine Düngermischanlage, ein Pflanzenschutz- sowie ein Stückgutlager.

In den Folgejahren soll unter anderem eine Getreideannahme mit Siloanlage gebaut werden. Sechs Millionen Euro will die RWG in den neuen Standort investieren. Die Inbetriebnahme ist für die erste Jahreshälfte 2020 vorgesehen.