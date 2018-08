A7 für eine ganze Nacht gesperrt

Seese Die A7 in Südniedersachsen wird in der Nacht zum Freitag zwischen den Anschlussstellen Seesen und Echte in Richtung Süden gesperrt. Das teilte die Autobahngesellschaft „Via Niedersachsen“ mit. Die Sperrung beginnt am Donnerstag um 20 Uhr. Sie soll am Freitag um 6 Uhr wieder aufgehoben werden. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Grund der Sperrung ist ein Umbau der Verkehrsführung. „Via Niedersachsen“ ist privater Betreiber des rund 60 Kilometer langen Abschnitts der A7 Strecke zwischen Göttingen und Bockenem (Landkreis Hildesheim). Die Arbeiten sollen Ende 2020 abgeschlossen.