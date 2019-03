China beanstandet Tesla-Autos

Shanghai Der amerikanische Elektroautohersteller Tesla hat Schwierigkeiten bei der Einfuhr seiner Autos vom Typ Model 3 in China. Eine große Ladung steckt im Zoll in Shanghai fest. Die staatliche Zollverwaltung beanstandete fehlerhafte Kennzeichnungen und andere Probleme. Betroffen seien möglicherweise 4678 Autos, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung der Einfuhrbehörde. Es gehe um potenzielle Sicherheitsfragen und den Verbraucherschutz.

Tesla bestätigte, es habe „Fehler beim Drucken“ von Kennzeichnungen gegeben. Man arbeite mit dem Zoll daran, das Problem zu lösen, und hoffe, dass die Autos bald freigegeben werden, sagte eine Firmensprecherin der Deutschen Presseagentur.

Das chinesische Wirtschaftsmagazin „Caixin“ hatte zunächst berichtet, rund 1600 Model 3 würden festgehalten. Einige Fahrzeuge hätten keine erforderlichen Kennzeichnungen auf den Tanks für die Bremsflüssigkeit gehabt, während andere die Motorkapazität falsch angegeben hätten.