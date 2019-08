USA und China sprechen im September weiter

Shanghai China und die USA haben die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche ohne sichtbare Fortschritte beendet. Es wurde aber vereinbart, die Verhandlungen im September in den USA fortzusetzen, wie das chinesische Handelsministerium am Mittwoch nach dem Abschluss der Gespräche mitteilte. Beide Seiten hätten einen offenen, effizienten und intensiven Austausch geführt, hieß es.

Die US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin und den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer waren am Dienstag in Shanghai eingetroffen. Auf chinesischer Seite wurden die Verhandlungen von Vizepremier Liu He geleitet. Das Treffen am Mittwoch endete 40 Minuten vor dem offiziellen Zeitplan.