Ikea kauft gebrauchte Möbel zurück

Zwickau/Oldenburg

Fußballer Löhmannsröben in rage Ex-Oldenburger sorgt mit Wutrede für Internet-Hit

Jan Löhmannsröben war früher beim VfB Oldenburg und spielt jetzt in der 3. Liga für Kaiserslautern. Beim 1:1 in Zwickau war er mit der Schiedsrichter-Leistung – freundlich ausgedrückt – nicht so ganz einverstanden. Wie ihm am TV-Mikrofon der Kragen platzte, läuft im Netz rauf und runter.