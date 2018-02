Mehrere Hundert Beschäftigte von Siemens und dem Leuchtmittelhersteller Ledvance, der früher zu Siemens gehörte, haben am Dienstag in Berlin mit einer zwölfstündigen Mahnwache gegen den geplanten Abbau von Arbeitsplätzen demonstriert. Vor dem Dynamowerk in Berlin-Siemensstadt errichteten sie eine Skulptur, die Siemens-Chef Joe Kaeser dabei zeigt, wie er mit einer Presse die Beschäftigten ausquetscht.DPA-BILD: