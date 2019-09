Sperrung der Cäcilienbrücke endet am 30. September

Die Cäcilienbrücke in Oldenburg soll ab dem 30. September vorübergehend auch für Autos wieder befahrbar sein. Seit Juli ist die historische Hubbrücke über den Küstenkanal auf einer Höhe von 1,60 Metern fixiert. Für Fußgänger und Radfahrer gibt es eine Treppen- und Rampenanlage. Autos müssen auf andere Brücken ausweichen. Da der zuverlässige Betrieb der Brücke bei höheren Temperaturen nicht mehr möglich ist, soll eine neue Brücke gebaut werden. In der kühleren Jahreszeit besteht dieses technische Problem allerdings nicht – deshalb wird die Sperrung jetzt aufgehoben. Das Bild zeigt unter anderem Tammo, Leon und Mika. Sie ließen sich am Montag ihr Essen auf der Brücke schmecken. BILD: