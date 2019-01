Spitze bei Jägerausbildung

Niedersachsen ist im Ländervergleich Spitzenreiter bei der Jägerausbildung. Im vergangenen Jahr legten landesweit 5000 Frauen und Männer die Prüfung ab, das waren etwa ein Viertel der Prüflinge in ganz Deutschland, wie der Deutsche Jagdverband (DJV) am Montag mitteilte. Bundesweit machten 2018 fast doppelt so viele Menschen den Jagdschein wie ein Jahrzehnt zuvor. Ein Fünftel der Schüler habe die Prüfung nicht bestanden. Einer DJV-Befragung zufolge interessieren sich Frauen zunehmend für die Jagd.dpa-BILD: