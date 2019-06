Spitzenkräfte machen mehr aus Milch

Stolz zeigten sich die Absolventen des Molkereimeisterkurses des Milchwirtschaftlichen Bildungszentrums der LUFA Nord-West in Oldenburg: Alle 18 hatten die anspruchsvolle, mehrtägige Prüfung geschafft, wie der stellvertretende Vorsitzende Dr. Reimer Jürgens mitteilte. Nun dürfen alle den Titel „Molkereimeiste/in“ tragen. In einer von Institutsleiter Dr. Helmut Steinkamp moderierten Feier würdigte Landwirtschaftskammer-Direktor Hans-Joachim Harms die Leistung der neuen Molkereimeister. Der nächste Molkereimeisterlehrgang beginnt am 12. August.BILD: