Sportliche Messe

München steht seit Sonntag wieder ganz im Zeichen des Sports. In der bayerischen Landeshauptstadt hat die Sportartikelmesse Ispo ihre Pforten geöffnet. Mehr als 2800 Aussteller (im Bild der Stand von Lego Wear) präsentieren bis Mittwoch in 16 Messehallen ihre Neuheiten. Hauptthema der diesjährigen Ispo ist die Digitalisierung, die die Branche in zweierlei Hinsicht trifft: Online-Händler machen den traditionellen Sportgeschäften zunehmend zu schaffen. Gleichzeitig sind digitale Produkte wie Fitness-Armbänder oder GPS-Geräte ein großer Trend. dpa-BILD: