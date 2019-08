Was bewegt Tourismus im Norden?

Stade /Oldenburg /Emden In Stade wird sich die ganze Tourismusbranche treffen: Noch bis zum 2. September läuft die Anmeldefrist für den 18. Tourismustag Niedersachsen. Darauf weist die Oldenburgische IHK hin. Unter dem Motto „smart – digital – vernetzt“ treffen sich am 19. und 20. September Branchenvertreter und Akteure aus Politik und Verwaltung in Stade.

Ausrichter der zweitägigen Veranstaltung sind die Indus­trie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN). Zu ihr gehören auch die Kammern in Oldenburg und Emden. Konkret „dreht sich alles um digitale Lösungen und Angebote rund um Reise und Gäste“, heißt es in der Ankündigung.

Am ersten Veranstaltungstag stehe der politische Austausch im Vordergrund. Am zweiten beinhalte das Programm Vorträge und Foren zu Künstlicher Intelligenz, Arbeiten in der Zukunft, Virtual und Augmented Reality und neue Lösungen fürs Management und den Gast vor Ort. Anmeldung unter