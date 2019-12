Steinhoff raus aus SDax

Frankfurt /Westerstede Der angeschlagene südafrikanisch-deutsche Möbelkonzern Steinhoff wird künftig nicht mehr dem SDax, in dem 70 kleinere Börsenwerte gelistet sind, angehören. Wie die Deutsche Börse am späten Mittwochabend mitteilte, verlässt der Möbelkonzern, dessen Wurzeln in Westerstede (Ammerland) liegen, ebenso wie der Mischkonzern Baywa den SDax.

Neu in den SDax aufgenommen wird dagegen die Direktbank Comdirect. Zudem steigen die Optikerkette Fielmann und der Mobilfunkanbieter 1&1 Drillisch aus dem 60 Aktien umfassenden MDax der mittelgroßen Werte in den SDax ab. Im Gegenzug steigt der Batteriehersteller Varta aus dem SDax in den MDax auf. Direkt in den MDax aufgenommen werden überdies die Papiere der Softwarefirma Teamviewer.

Im deutschen Börsenleitindex Dax ergeben sich hingegen keine Veränderungen. Die Änderungen werden nach Angaben der Deutschen Börse zum 23. Dezember wirksam. Maßgeblich für die Zusammensetzung von Dax, MDax und SDax sind Börsenumsatz und Marktkapitalisierung.