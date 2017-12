Stellenbosch /Frankfurt Die Vorgänge um offenbar fehlerhafte Bilanzen, Führungswechsel und Kursverfall beim Möbel- und Handelsriesen Steinhoff International Holdings bekommen eine weitere Dimension: Die Rechtsanwaltsgesellschaft Tilp (Kirchtellinsfurt) hat nach eigenen Angaben die erste Anleger-Klage gegen das Unternehmen eingereicht.

Es gehe am Landgericht Frankfurt um einen von ihr vertretenen Kläger. „Der Kläger macht (...) einen wirtschaftlichen Schaden aus dem Erwerb von 2000 Steinhoff-Aktien in Höhe von rund 10.000 Euro geltend“, teilte Tilp mit. Konkret begehre der Kläger „die Rückabwicklung“. Bei den Anwälten ist von „falschen, unterlassenen sowie unvollständigen Kapitalmarktinformationen gegenüber Aktionären“ die Rede.

Zugleich habe man einen Antrag nach dem Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetz gestellt, um ein Musterverfahren einzuleiten, hieß es bei der Rechtsanwaltsgesellschaft. Man vertrete „genügend private und institutionelle Investoren“.

Unterdessen haben die in Frankfurt notierten Aktien des von Südafrika aus geführten und juristisch in Amsterdam registrierten Möbelkonzerns am Mittwoch ein weiteres Rekordtief erreicht. Der Kurs brach bis nachmittags um etwa ein weiteres Drittel auf nur noch 30 Cent je Aktie ein. Zum Vergleich: Vor zwei Jahren waren die Steinhoff-Aktien zu fünf Euro pro Stück an die Frankfurter Börse gekommen.

Am Dienstagabend hatte es Gespräche mit Banken gegeben. „Die Gläubiger dürften dem Unternehmen zunehmend die Unterstützung entziehen“, sagte laut der Deutschen Presseagentur dpa ein Händler. Denn ihnen drohten andernfalls noch höhere Verluste. Hinzu komme die anhaltende Ungewissheit über das wahre Ausmaß des Bilanzskandals, die schwer auf dem Kurs laste.

Die akute Krise hatte Anfang voriger Woche begonnen, als mögliche Bilanz-Fehler eingeräumt wurden. Der Vorstandsvorsitzende Markus Jooste musste gehen. Inzwischen gibt es einen Nachfolger: Danie van der Merwe. Zentrales Thema sind die Finanz-Ströme im Konzern.

Erste Ermittlungen um Steinhoff-Bilanzen gab es seit 2015 schon im Oldenburger Land. Sie dauern an. In Westerstede hat das Unternehmen alte Wurzeln und noch heute einige Aktivitäten.