Stellenbosch /Houston /Westerstede Der angeschlagene südafrikanisch-deutsche Möbelkonzern Steinhoff hat einen wichtigen Schritt für die Sanierung einer seiner größten Töchter, den US-Matratzenhändler Mattress Firm, angestoßen. Wie Steinhoff jetzt im südafrikanischen Stellenbosch mitteilte, hat Mattress Firm in den USA freiwillig ein sogenanntes Chapter-11-Verfahren angestoßen und erhofft sich dadurch einen Befreiungsschlag bei der Sanierung.

Nach US-Insolvenzrecht kann ein Unternehmen während eines solchen Verfahrens seine Sanierung vorantreiben und erhält dazu einen zeitlich befristeten Gläubigerschutz.

Steinhoff hatte Mattress Firm 2016 im Zuge seiner aggressiven Expansionsstrategie für 3,8 Milliarden Dollar gekauft. Zu dem Matratzenhändler, der schon seit einiger Zeit rote Zahlen schreibt, gehören rund 3300 Geschäfte.

Nach Angaben von Steinhoff gibt es verschiedene Finanzierungs- und Kreditzusagen von Gläubigern für Mattress Firm. Damit sollen unter anderem andere Verbindlichkeiten abgelöst sowie Standortschließungen finanziert werden. Schon in den kommenden Tagen sollen 200 Geschäfte geschlossen werden. Weitere Schließungen könnten in den kommenden Wochen folgen. Insgesamt gehe es um 700 Mietverträge. Im Gegenzug für die Finanzierungszusagen gibt Steinhoff 49,9 Prozent der Mattress-Firm-Anteile entgeltlos an die Kreditgeber ab.

Der Möbelkonzern Steinhoff, dessen Wurzeln in Westerstede liegen, kämpft seit Monaten mit den Folgen eines Bilanzskandals. Der Aktienkurs war in den vergangenen Monaten eingebrochen.