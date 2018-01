Steinhoff generiert weitere Einnahmen

Stellenbosch Der in einem Bilanzskandal steckende, angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff sucht weiter nach Wegen, um sich Geld zu verschaffen. Am Montag versilberte der Konzern weitere 13,5 Prozent an der in Südafrika notierten Investmentholding PSG Group, was zu einem Gesamterlös von umgerechnet 478 Millionen Euro geführt hat. Die stark geschwächte Steinhoff-Aktie reagierte positiv. Ein erstes Paket an PSG-Aktien hatte der Möbelkonzern am 15. Dezember veräußert (9,5 Prozent, für 293 Millionen Euro). Als wichtigste Aufgabe des Managements gilt es aktuell, den laufenden Betrieb zu finanzieren.