Stellenbosch /Westerstede Der angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff ist noch weniger wert als gedacht. Im Rahmen der Erstellung der Geschäftsberichte für 2017 und 2018 sei ein weiterer Abschreibungsbedarf von 1,8 Milliarden Euro bei den Positionen Firmenwert und immaterielle Güter entdeckt worden, teilte das südafrikanisch-deutsche Unternehmen, dessen Wurzeln in Westerstede liegen, jetzt mit. Damit beläuft sich dieser Posten nur noch auf etwa 7,2 Milliarden Euro. Im Juni vergangenen Jahres waren hier noch neun Milliarden Euro angegeben worden.

Die schlechten Nachrichten drückten auch auf den Börsenkurs: Die Steinhoff-Aktie fiel am Donnerstag im frühen Handel um mehr als sechs Prozent. Voraussichtlich am 7. Mai wird der Konzern den Geschäftsbericht für 2017 vorlegen, die Bilanz für 2018 soll am 18. Juni folgen.