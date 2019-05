SAS-Maschinen fliegen wieder

Stockholm Nach dem Ende des Pilotenstreiks bei der Airline SAS kehrt an den Flughäfen in Skandinavien wieder Normalität ein. Während die meisten der SAS-Maschinen an den Drehkreuzen Kopenhagen, Stockholm und Oslo am Freitag wieder regulär zu ihren Flugzielen abhoben, wurden vereinzelt noch Flüge gestrichen. Die Airline hatte sich am Donnerstag nach Schlichtungsgesprächen mit ihren Piloten auf neue Tarifregelungen geeinigt.