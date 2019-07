Vattenfall unter Strom

Stockholm Der auch in Deutschland durch Aktivitäten bekannte schwedische Energiekonzern Vattenfall hat im ersten Halbjahr 2019 unter dem Strich ein Plus von knapp acht Prozent erzielt. Der Gewinn habe bei 7,7 Milliarden Kronen (730,6 Millionen Euro) gelegen, wie das Unternehmen in Solna bei Stockholm mitteilte. Der Nettoumsatz stieg im Jahresvergleich 2018 von 75 auf 84,2 Milliarden Kronen.

„Man kann sagen, dass wir eine sehr stabile Entwicklung haben“, sagte Vattenfall-Chef Magnus Hall der Agentur dpa. Sturmschäden („Alfrida“) sowie schwächere Zahlen im Verkauf seien durch das bessere Ergebnis der Stromproduktion ausgeglichen worden.