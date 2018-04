Streik in Frankreich trifft auch Deutsche Verbindungen

Streikende Eisenbahner haben am Mittwoch erneut weite Teile des Zugverkehrs in Frankreich lahmgelegt. Zahlreiche Verbindungen fielen laut Bahngesellschaft SNCF aus. Betroffen waren auch direkte Strecken nach Deutschland. Das Bild entstand in Stuttgart: Eine Anzeige weist im Hauptbahnhof auf einen Zugausfall eines ICEs nach Paris hin. Nach zwei Streiktagen bei der französischen Bahn wird für diesen Donnerstag eine schrittweise Rückkehr zum normalen Fahrplan erwartet. Die TGV-Hochgeschwindigkeitszüge sollen quasi normal fahren.dpa-BILD: