Streik: Viele Lufthansa-Jets bleiben am Boden

Ungenutzt stehen Lufthansa-Jets auf dem Flughafen Hannover: Wegen eines Streiks haben Reisende auch in Niedersachsen und Bremen Flugausfälle einplanen müssen. Die Gewerkschaft Ufo hatte die Flugbegleiter aufgerufen, am Donnerstag und an diesem Freitag die Arbeit niederzulegen. Insgesamt 1300 Flüge wollte die Lufthansa an beiden Tagen absagen. Auch in Hannover, Hamburg und Bremen fielen am Donnerstag zahlreiche Flüge aus. Trotz der geplanten Schlichtung im Tarifkonflikt und Gesprächsbereitschaft der Lufthansa soll es auch am Freitag zu Flugausfällen kommen. Infos finden sich auf den Abflugplänen der Airports. In dem Streit geht es u.a. um Spesen und Zulagen sowie Übernahmekonditionen für Saisonkräfte. BILD: