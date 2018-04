Stuhr Die straschu Unternehmensgruppe in Stuhr engagiert sich seit 2002 in der Gesellschaft zur Förderung der Unternehmenskultur. Mit der Aktion Korrekter Unternehmer (AKU) wirbt der Verein für ein verbessertes Unternehmerbild und die Festigung eines fairen Geschäftsverkehrs. Am Mittwoch, 11. April, lädt AKU zum Vortrag „Tipps und Tricks zur Altersvorsorge für Unternehmer“ mit Michael Hollmann ein. Der Vortrag findet um 20 Uhr im Kimmer Bauernhaus (Im Dorf 6, Hude) statt.