Straschu erweitert Führung

Stuhr /Oldenburg Zwei neue Köpfe in der Geschäftsführung der „straschu Indus­trie Elektronik GmbH“: Gerald Nitsch und Olaf Pannenborg seien in die Geschäftsführung berufen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Firma ist ein Teil der Straschu-Elektronikgruppe aus Stuhr bei Bremen. Pannenborg und Nitsch sind beide seit mehr als 15 Jahren Mitgesellschafter. Weiterhin in der Geschäftsführung bleibt wie bisher Jürgen Stitz.

Die Gruppe hat an sieben Standorten 370 Mitarbeiter (Umsatz 65 Millionen Euro). Der Oldenburger Standort ist auf Leiterplatten spezialisiert. Nitsch hat dort seit 2017 die technische Leitung inne.