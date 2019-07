Stuttgart Fahrerlose Autos könnten bald womöglich ganz allein in Parkhäusern ein- und ausparken – zumindest an einem Standort in Deutschland dürfen und machen sie das bereits jetzt. Vor zwei Jahren hatten Bosch und Daimler im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum ein Pilotprojekt für das sogenannte automatisierte Parken vorgestellt. Nun haben sie die offizielle Zulassung der Verkehrsbehörden dafür erhalten – als erstes vollautomatisiertes fahrerloses Parksystem weltweit, wie die Konzerne am Dienstag betonten. Auf der fünfstufigen Skala des autonomen Fahrens ist das Stufe vier.

Die Fahrzeuge können und dürfen tatsächlich ohne Fahrer am Steuer durch das Parkhaus navigieren. Bisher musste immer ein Mensch in der Nähe sein. Genau dies ist künftig nicht mehr notwendig, wenn das Auto ganz allein von der Parkhaus-Einfahrt über Etagen auf den Parkplatz und zurück fährt. „Das Auto parkt sich selbst“, so Bosch-Projektleiter Rolf Nicodemus.