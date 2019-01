Borgward hält an Plänen fest

Stuttgart /Bremen /Der Autobauer Borgward hält trotz einiger Hürden und Verzögerungen an seiner Strategie und den Plänen für ein Werk in Deutschland fest. Seit dem Marktstart im vergangenen Sommer habe sich daran nichts geändert, betonte ein Sprecher auf Anfrage. Man sei zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Geschäfte. Ob und wann Borgward mit dem geplanten Bau einer Produktionsstätte in Bremen beginnen kann, ist immer noch unklar. Borgward hat Wurzeln in Bremen. Heute sitzen die Eigentümer in China.