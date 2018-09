Stuttgart /Bremen Der Wagen ist bis zum Anschlag aufgeladen – mit Strom, vor allem aber mit Erwartungen. Der EQC von Mercedes-Benz ist nicht irgendein Elektroauto. Er dürfte der Gradmesser dafür werden, ob Daimler jetzt der Sprung ins Zeitalter der Elektromobilität gelingt. Seit Tagen geistert der EQC nun schon durch die sozialen Medien, mal ist ein Blick auf die Heckleuchten zu erhaschen, mal auf Lenkrad oder Felgen, mal ist im Schatten die Silhouette zu sehen.

Das Fahrzeug, wie es Mitte 2019 auf den Markt kommen soll, hat Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche am Dienstagabend in Stockholm vorgestellt. Der Stuttgarter Autobauer hat sich viel vorgenommen. Unter dem Dach der Marke EQ soll in den kommenden Jahren eine ganze Produktfamilie vom Kompaktwagen bis zum Luxusauto entstehen. Die Milliarden, die Daimler dafür investiert, sind der Einsatz in einem Spiel, von dem noch keiner so genau sagen kann, wie es ausgehen wird. Lassen sich Elektroautos tatsächlich in großem Stil bauen und verkaufen? Das dürfte außer Daimler auch die Konkurrenz von Audi und BMW interessieren, die bald nachlegen will und muss – auch, um dem kalifornischen Platzhirsch Tesla nicht länger die Schlagzeilen in Sachen Elektromobilität zu überlassen.

„Es ist noch nicht zu spät“, sagt Autoexperte Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach. Mit dem EQC und dem, was die anderen deutschen Hersteller im Köcher hätten, wachse ernstzunehmende Konkurrenz für Tesla heran. Die Marktchancen für Daimler und Co. schätzt Bratzel als durchaus gut ein.

Der EQC wird in Bremen gebaut, später auch in Peking. Kommt der Elektroboom nicht so wie geplant, können dort auch weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor vom Band laufen.