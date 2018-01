China kauft groß ein in Deutschland

Stuttgart Chinesische Investoren haben 2017 eine Rekordsumme für Firmenübernahmen und -beteiligungen in Deutschland ausgegeben. Die Zahl der Firmenübernahmen ist im Vergleich zum Vorjahr zwar deutlich gesunken, doch gaben die Chinesen dafür mehr Geld aus als 2016. Das geht aus einer Untersuchung der Beratungsgesellschaft EY (Ernst&Young) hervor. Demnach investierten chinesische Unternehmen 2017 13,7 Milliarden Dollar (11,2 Mrd. Euro) in 54 Firmenkäufe oder Beteiligungen. 2016 waren es noch 68 Deals für eine gute Milliarde Dollar weniger gewesen. Deutschland war zahlenmäßig Hauptzielland der Chinesen in Europa vor Großbritannien.

Knapp die Hälfte der Gesamtsumme floss 2017 in eine einzige Übernahme: Eine Tochtergesellschaft des Hongkonger Immobilien- und Mischkonzerns CK Hutchison zahlte 6,7 Milliarden Dollar für das Essener Unternehmen Ista, das sich auf Energieeffizienz und Digitalisierung von Gebäuden spezialisiert hat. An zweiter Stelle folgte die Beteiligung der Hainan Airlines Gruppe (HNA) an der Deutschen Bank für über drei Milliarden Euro.