Daimler fährt mit E-Stadtbus vor

Stuttgart Etwa drei Viertel aller Stadtbusse in Europa werden bis zum Jahr 2030 nach Einschätzung des Autobauers Daimler über einen alternativen Antrieb verfügen. Der Stuttgarter Konzern will in einigen Monaten die erste vollelektrische Version des Stadtbusses Citaro im Kundeneinsatz testen. Kooperationspartner sind die Verkehrsbetriebe Rhein-Neckar. Zum Jahresende soll der elektrische Citaro dann in Serie gehen. „Daimler Buses“ beginne nun ganz konkret das Zeitalter der Elektro-Mobilität, sagte der Chef der Bussparte, Hartmut Schick, am Montag in Stuttgart.