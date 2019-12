Daimler startet Fahrdienst in China

Stuttgart Daimler und sein Großaktionär Geely haben in China das erste ihrer Gemeinschaftsprojekte gestartet. Am Dienstag nahm in der Millionenmetropole Hangzhou der Limousinen-Fahrdienst „Star Rides“ den Betrieb auf. Er betreibt 100 Mercedes-Fahrzeuge. Kunden können ihn per App buchen, gefahren werden die Autos von geschulten Chauffeuren.