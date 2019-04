Daimler startet schwach

Stuttgart Nach einem schwachen Auftakt sieht sich der Autobauer Daimler mit noch größeren Aufgaben für das laufende Jahr konfrontiert. „Das Erreichen der Ziele für 2019 ist nach dem ersten Quartal nicht einfacher geworden“, räumte Vorstandschef Dieter Zetsche am Freitag in Stuttgart ein. Zwar hält der Konzern an seinen im Februar verkündeten Erwartungen fest. Dafür seien aber „große Kraftanstrengungen und ein fokussierter Mitteleinsatz“ in diesem und in den kommenden Jahren unumgänglich. Für Zetsche ist es die letzte Quartalsbilanz als Vorstandschef. Der 65-Jährige übergibt den Posten in knapp einem Monat an seinen Nachfolger Ola Källenius.

Daimler hatte im ersten Quartal weltweit mit schwächelnden Verkaufszahlen zu kämpfen. Gleichzeitig muss der Konzern weiter viel Geld in neue Modelle und Technologien stecken. So ging der Umsatz immerhin nur leicht von 39,8 Milliarden Euro im ersten Quartal 2018 auf nun 39,7 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich fiel der Rückgang deutlicher aus: Rund 2,10 Milliarden Euro Gewinn bedeuten ein Minus von 7,5 Prozent.