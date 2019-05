Stuttgart Im vergangenen Jahr hielten sich die Bußgelder wegen Verstößen gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Grenzen. In Deutschland wurden laut einer am Freitag veröffentlichten Auswertung der Wirtschaftsprüfer von EY 42 Bußgelder verhängt und 54 Verwarnungen ausgesprochen.

Damit waren die deutschen Behörden im Vergleich mit 15 anderen EU-Ländern relativ aktiv, wie es in der Mitteilung hieß. In Frankreich etwa wurden in zehn Fällen Bußgelder verhängt.

In den Niederlanden wurden mit 1018 besonders viele Verwarnungen ausgesprochen. Der einzige niederländische Bußgeldbescheid war mit 600 000 Euro gleichzeitig der europaweit höchste. Nur in sieben Ländern wurden überhaupt Bußgelder verhängt. In Deutschland lag der Durchschnitt der Bußgelder bei rund 16 100 Euro.

EY rechnet damit, dass die Behörden strenger werden. „Wir erwarten, dass die europäischen Aufsichtsbehörden ihre Ankündigungen für das Jahr 2019 umsetzen und verstärkt zu höheren Bußgeldern greifen werden“, sagte EY-Partner Peter Katko.

Die DSGVO gilt seit 25. Mai 2018.