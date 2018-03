Durchsuchungen bei insolventem Küchenbauer Alno

Stuttgart Mit Durchsuchungen in mehreren Bundesländern treibt die Staatsanwaltschaft in Stuttgart ihre Ermittlungen zur Insolvenz des Küchenbauers Alno voran. Am Dienstag nahmen gut 100 Ermittler zeitgleich in sechs Bundesländern, darunter in Niedersachsen, Geschäftsräume der Alno AG und mehrerer Tochterunternehmen sowie einige Wohnungen unter die Lupe.

Es gehe um den Verdacht der Insolvenzverschleppung sowie des Betruges, teilten die Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mit. Die Ermittler haben zwölf Beschuldigte im Visier, ehemalige Alno-Vorstände sowie frühere und aktive Geschäftsführer von Tochterunternehmen.