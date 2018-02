Stuttgart /Fairfax Die umstrittenen Abgasversuche an Affen haben nun auch bei Daimler personelle Konsequenzen. Der Mitarbeiter, der den Autobauer im Vorstand der Lobbyorganisation EUGT vertreten hatte, werde mit sofortiger Wirkung freigestellt, teilte Daimler am Mittwoch mit. Das habe der Vorstand entschieden. Konkurrent BMW steht hingegen weiter zu einem Mitarbeiter, der den Autokonzern von 2011 bis 2015 als Referent in der Lobby-Initiative vertreten hatte.

Unterdessen zeigen der Deutschen Presseagentur vorliegende US-Gerichtsakten zu den Affen-Experimenten weitere brisante Details. So versucht VW, die Studie von US-Prozessen ausschließen zu lassen. Zudem wirft der unter Verschluss gehaltene Abschlussbericht der Forscher weitere unangenehme Fragen auf. Ein VW-Sprecher sagte, die Durchführung der Studie durch das US-Institut LRRI und die Beauftragung der EUGT stehe „in keinem juristisch relevanten Zusammenhang mit dem genannten US-Verfahren“. Dies gelte vor allem für die geltend gemachten Schadenersatzansprüche einzelner Fahrzeughalter von Dieselfahrzeugen im Verfahren am Bezirksgericht Fairfax County im US-Bundesstaat Virginia.

Zur Entlassung des Mitarbeiters betonte Daimler: „Wir werden den Sachverhalt lückenlos aufklären und sicherstellen, dass sich derartige Vorgänge nicht wiederholen.“ BMW teilte indes am Mittwoch mit, der betroffene Referent bleibe „Mitarbeiter der BMW Group“ und werde vorerst nur auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben im Bereich von urbaner Mobilität und Kommunen befreit. Er habe glaubhaft versichert, dass er EUGT-Tierversuche kritisch hinterfragt habe. BMW habe an den Studien nicht mitgewirkt. In der laufenden Untersuchung gelte für den Mitarbeiter die Unschuldsvermutung.

Nach der Beurlaubung von Ex-Regierungssprecher Thomas Steg sagte VW-Chef Matthias Müller in einem Interview des Senders n-tv: „Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass unsere Kunden an der Stelle ein weiteres Mal verunsichert sind. Nichtsdestotrotz werden wir weiter in die Diesel-Technologie auf absehbare Zeit investieren.“

Die Autoindustrie hatte Wissenschaftler eingespannt, die mit der Lobbyorganisation EUGT Gesundheitsgefahren von Dieselabgasen verharmlost haben sollen. Dabei waren auch Affen mehreren Tests ausgesetzt. Darüber hinaus förderte die Initiative eine Studie der Universität Aachen zur Stickstoffdioxid-Belastung am Arbeitsplatz – Probanden waren 25 Menschen. BMW, Daimler, VW und Bosch hatten die EUGT gemeinsam gegründet, Bosch stieg 2013 aus.