Stuttgart Gute Zahlen von Volkswagen haben auch dem VW-Hauptaktionär Porsche SE zu einem starken Halbjahresergebnis verholfen. Die Beteiligungsgesellschaft erzielte in den ersten sechs Monaten 2018 einen Gewinn nach Steuern von 1,9 Milliarden Euro – das entspricht einer Steigerung von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte sie am Freitag in Stuttgart mit. Die von den Familien Porsche und Piëch kontrollierte Holding hält gut 52 Prozent der Stimmrechte an Volkswagen.